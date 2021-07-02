Госдеп включил Россию в список стран, где торгуют людьми

Госдепартамент в опубликованном в четверг докладе обвинил Россию в "активном пособничестве" принудительной эксплуатации северокорейских рабочих и включил ее в перечень из 11 стран, где власти нарушают принятые в США нормы против "торговли людьми".
Госдепартамент в опубликованном в четверг докладе обвинил Россию в "активном пособничестве" принудительной эксплуатации северокорейских рабочих и включил ее в перечень из 11 стран, где власти нарушают принятые в США нормы против "торговли людьми".
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