Оппозиция Молдавии потребовала от Санду отчета о финансах, предоставленных USAID

Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency Молдавская оппозиция направила запрос правящей партии "Действие и солидарность" и президенту республики Майе Санду запрос о предоставлении отчета о финансировании страны Агентством по международному развитию США (USAID), сообщает депутат, член оппозиционного блока "Победа" Василий Боля в своем телеграм-канале.
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