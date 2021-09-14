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Титов предложил заменить рабочих мигрантов пенсионерами

Титов предложил заменить рабочих мигрантов пенсионерами

Решить проблему нехватки рабочих рук из-за уехавших мигрантов можно было бы за счет пенсионеров, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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