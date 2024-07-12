НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости России и Мира | NEWSES.RU

1 подписчик

Россия обеспокоена размещением американского оружия в Германии

Россия обеспокоена размещением американского оружия в Германии

Американский эксперт по противоракетной обороне Теодор Постол заявил в беседе с ТАСС, что размещение американского дальнобойного оружия на территории Германии представляет собой шаг на пути к ядерной эскалации со стороны Запада.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх