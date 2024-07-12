Россия обеспокоена размещением американского оружия в Германии

Американский эксперт по противоракетной обороне Теодор Постол заявил в беседе с ТАСС, что размещение американского дальнобойного оружия на территории Германии представляет собой шаг на пути к ядерной эскалации со стороны Запада.
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