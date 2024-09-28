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В Крыму до конца месяца объявлено штормовое предупреждение

В Крыму до конца месяца объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за жаркой и сухой погоды объявлено в Крыму до начала октября. Как сообщает пресс-служба крымского главка МЧС, 29-30 сентября, 1 октября в центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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