В Крыму до конца месяца объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за жаркой и сухой погоды объявлено в Крыму до начала октября. Как сообщает пресс-служба крымского главка МЧС, 29-30 сентября, 1 октября в центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.