Politico: Каллас унизила Меркель из-за призыва к диалогу с Путиным

Глава европейской дипломатии Кая Каллас унизила бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Инцидент произошел еще в июне 2021 года, когда немецкий лидер предложила пригласить российского президента Владимира Путина на саммит лидеров ЕС для того, чтобы обсудить напряженность на границе с Украиной.
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