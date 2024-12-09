Svetlana Kuzmina

Эта маленькая политическая шавка раскрыла рот на Меркель для того, чтобы пролезть в ЕП, но карьера её закончится печально. Такие как Кая в ЕП и ЕК нужны там для того, чтобы на них повесить все грехи более весомых членов этой организации.