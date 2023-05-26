Bloomberg: Переговорщики в США приблизились к соглашению о повышении лимита госдолга

По словам источников Bloomberg, знакомых с этим вопросом, республиканцы и представители Белого дома приблизились к соглашению о повышении лимита долга и ограничении федеральных расходов на два года, поскольку времени для предотвращения катастрофического дефолта США становится все меньше.
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