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Bloomberg: Переговорщики в США приблизились к соглашению о повышении лимита госдолга

Bloomberg: Переговорщики в США приблизились к соглашению о повышении лимита госдолга

По словам источников Bloomberg, знакомых с этим вопросом, республиканцы и представители Белого дома приблизились к соглашению о повышении лимита долга и ограничении федеральных расходов на два года, поскольку времени для предотвращения катастрофического дефолта США становится все меньше.

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