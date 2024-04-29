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Политика как она есть

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Поразительная скромность Урсулы фон дер Ляйен

Поразительная скромность Урсулы фон дер Ляйен

В преддверии очередных выборов в Европарламент Урсула фон дер Ляйен пустилась на чес по своему «королевству».

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Комментарии
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Святослав Сюткин
в этих Урсуллах и лежит глупость во взаимоотношениях с Россией!
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14 час.

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