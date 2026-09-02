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«В начале было Слово — в конце будет Цифра»: уроженка Краснодара Маргарита Симоньян получила премию «Книга года» за роман о вере

«В начале было Слово — в конце будет Цифра»: уроженка Краснодара Маргарита Симоньян получила премию «Книга года» за роман о вере

«В начале было Слово — в конце будет Цифра»: уроженка Краснодара Маргарита Симоньян получила премию «Книга года» за роман о вереЦеремония вручения одной из главных литературных наград страны прошла в рамках Московской международной книжной ярмарки.

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