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Магнитная буря 2 мая может спровоцировать северное сияние в Москве

Магнитная буря 2 мая может спровоцировать северное сияние в Москве

В атмосфере Земли произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ).

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