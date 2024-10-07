Избивший пенсионера в троллейбусе дебошир отправится в колонию

Буянившего в общественном транспорте Петрозаводска хулигана приговорили к реальному сроку Суд приговорил жителя Петрозаводска к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима за хулиганство в троллейбусе и нанесение побоев пенсионеру.
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