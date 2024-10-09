Объяснено, почему ЦБ повысит ключевую ставку в октябре

Банк России на октябрьском заседании совета директоров может повысить ключевую ставку до 20%. Такое мнение высказал «Известиям» руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами инвестиционной компании Fontvielle Сергей Соловых.
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