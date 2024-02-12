Что такое Аляскинская оспа и насколько опасен этот вирус?

Эпидемиологи на Аляске впервые зарегистрировали смертельный случай от редкой эндемической оспы Первый случай летального исхода от нового вируса Alaskapox (AKPV) зарегистрирован в США на полуострове Кенай.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии