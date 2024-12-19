Зачем козе баян, да еще и гиперзвуковой? О фразеологизмах типа «Зачем козе баян» и «Зачем рыбе зонтик» написано уже столько, что, в отличие от эсминца, с козой и рыбой всё понятно.
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Зачем козе баян, да еще и гиперзвуковой? О фразеологизмах типа «Зачем козе баян» и «Зачем рыбе зонтик» написано уже столько, что, в отличие от эсминца, с козой и рыбой всё понятно.
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