Мозговой имплант впервые позволил людям с параличом одновременно «говорить» и жестикулировать

Экспериментальный нейроинтерфейс считывал попытки речи и жестов у трёх участников с тяжёлым параличом и передавал их цифровому аватару.
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