Nestle передала российские активы в управление 17 сентября

Акции Nestle упали на 2,4%, на фоне передачи российских юрлиц компании под управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» по указу Владимира Путина.
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