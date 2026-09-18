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Царьград

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Nestle передала российские активы в управление 17 сентября

Nestle передала российские активы в управление 17 сентября

Акции Nestle упали на 2,4%, на фоне передачи российских юрлиц компании под управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» по указу Владимира Путина.

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