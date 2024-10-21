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Царьград

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В зоне СВО погиб доброволец из Плесецкого округа Поморья

В зоне СВО погиб доброволец из Плесецкого округа Поморья

Леонид Гурьев отправился добровольцем на фронт в конце июня этого года. На днях стало известно, что уроженец Поморья погиб.

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