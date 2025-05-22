Силы ПВО отразили массированную атаку БПЛА на российские регионы

Больше всего беспилотников нейтрализовали над территорией Курской области Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 77 украинских БПЛА самолетного типа 21 мая с 20:00 до 23:50 мск, сообщили в Минобороны РФ.
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