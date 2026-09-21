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Разведчик ВС РФ двое суток держал позицию, пережив 70 сбросов с «Бабы-Яги»

Разведчик подразделения специальных операций группировки войск ВС РФ «Центр» с позывным Хаба 21 сентября рассказал, что за двое суток, проведенных на наблюдательном посту, пережил около 70 сбросов с тяжелого дрона «Баба-Яга» и смог благополучно покинуть позицию, когда на местность опустился туман.

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