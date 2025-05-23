В КВЦ «Патриот» прошло 15-е заседание АСЕАН по гуманитарному разминированию

На территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» в Подмосковье состоялось 15-е заседание Экспертной рабочей группы Совещания министров обороны государств-членов АСЕАН и диалоговых партнеров («СМОА плюс») по гуманитарному разминированию.
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