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Watch: Cynthia Erivo plays brilliant lawyer in 'Prima Facie' film trailer

Sony Pictures has released a trailer for the legal drama film, "Prima Facie," a film starring Cynthia Erivo as a British barrister, on Tuesday.

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