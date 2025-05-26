В Россию после обмена пленных вернулся экс-глава Чайковского в Пермском крае

Из украинского плена освобожден бывший мэр города Чайковского Алексей Третьяков. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко.
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