Трамп намерен завершить конфликт на Украине к началу 2029 года Иллюстрация: "Блокнот" Обещавший завершить конфликт за один день американский президент теперь дал новые прогнозы.
«Пора заканчивать»: Трамп назвал сроки завершения конфликта России и Украины — они удивляют
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Прибыль может приносить и "хорошее", и "плохое". Всё делов в том, что в данном конкретном случае приносит большую прибыль, при этом всегда просчитываются варианты как её потратить. Если бы всегда было реализовано что "большую прибыль приносит только всё плохое", люди бы никогда не вышли бы из родо-племенного образа жизни. Отдельно рассматривать криминал - там это "работает". Но не могут существовать только "волки", нужны ещё и "овцы" с "пастухами".
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4 н.
Вадим Лебедев
Если короче... Цивилизация идёт не туда, всё больше людей превращаются в нелюдей. Баланс добра и зла смещается к пропасти.
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4 н.
Игорь Кузнецов
Это пессимистический взгляд на действительность. Во все времена современники ждали "Конца Света" и (пока что) не дождались. У людей есть качество потребности выжить в любых условиях. Меняются общественно-экономические формации, к ним приспосабливаются, по ходу процессов происходит "очищение" от тех, кто не приспособился. Нужно делать выводы и не совершать (по возможности) ошибок прошлого. Ожидать когда "коллективизм" победит "индивиудализм" - это утопия. Следует принять очевидное - нужно сочетание этих устремлений в человеческом обществе.
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4 н.
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