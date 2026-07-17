«Пора заканчивать»: Трамп назвал сроки завершения конфликта России и Украины — они удивляют

Игорь Кузнецов

Прибыль может приносить и "хорошее", и "плохое". Всё делов в том, что в данном конкретном случае приносит большую прибыль, при этом всегда просчитываются варианты как её потратить. Если бы всегда было реализовано что "большую прибыль приносит только всё плохое", люди бы никогда не вышли бы из родо-племенного образа жизни. Отдельно рассматривать криминал - там это "работает". Но не могут существовать только "волки", нужны ещё и "овцы" с "пастухами".