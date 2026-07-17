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«Пора заканчивать»: Трамп назвал сроки завершения конфликта России и Украины — они удивляют

«Пора заканчивать»: Трамп назвал сроки завершения конфликта России и Украины — они удивляют

Трамп намерен завершить конфликт на Украине к началу 2029 года Иллюстрация: "Блокнот" Обещавший завершить конфликт за один день американский президент теперь дал новые прогнозы.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Прибыль может приносить и &quot;хорошее&quot;, и &quot;плохое&quot;. Всё делов в том, что в данном конкретном случае приносит большую прибыль, при этом всегда просчитываются варианты как её потратить. Если бы всегда было реализовано  что &quot;большую прибыль приносит только всё плохое&quot;, люди бы никогда не вышли бы из родо-племенного образа жизни. Отдельно рассматривать криминал - там это &quot;работает&quot;. Но не могут существовать только &quot;волки&quot;, нужны ещё и &quot;овцы&quot; с &quot;пастухами&quot;.
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4 н.
Вадим Лебедев
Если короче...  Цивилизация идёт не туда, всё больше людей превращаются в нелюдей.  Баланс добра и зла смещается к пропасти.
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4 н.
Игорь Кузнецов
Это пессимистический взгляд на действительность. Во все времена современники ждали &quot;Конца Света&quot; и (пока что) не дождались. У людей есть качество потребности выжить в любых условиях. Меняются общественно-экономические формации, к ним приспосабливаются, по ходу процессов происходит &quot;очищение&quot; от тех, кто не приспособился. Нужно делать выводы и не совершать (по возможности) ошибок прошлого. Ожидать когда &quot;коллективизм&quot; победит &quot;индивиудализм&quot; - это утопия. Следует принять очевидное - нужно сочетание этих устремлений в человеческом обществе.
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4 н.