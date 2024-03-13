Антонов заявил о неизбежном уничтожении оружия США на Украине

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 13 марта заявил, что вооружения, которые США поставляет Украине, будут уничтожены и не станут способом остановить СВО, а лишь приведут к увеличению жертв среди мирного населения.
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