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Антонов заявил о неизбежном уничтожении оружия США на Украине

Антонов заявил о неизбежном уничтожении оружия США на Украине

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 13 марта заявил, что вооружения, которые США поставляет Украине, будут уничтожены и не станут способом остановить СВО, а лишь приведут к увеличению жертв среди мирного населения.

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