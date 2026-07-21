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В Елабуге открыли новые корты филиала школы Надежды Петровой

В Елабуге открыли два новых теннисных корта в филиале школы Надежды Петровой . В церемонии приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, глава Елабуги Рустем Нуриев и сама Петрова.

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