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«Не хотели зятя другой национальности»: почему родители Виктории Галустян были против её брака с известным юмористом

«Не хотели зятя другой национальности»: почему родители Виктории Галустян были против её брака с известным юмористом

После 17 лет совместной жизни юморист Михаил Галустян (настоящее имя артиста — Ншан) и его супруга Виктория приняли решение расстаться.

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