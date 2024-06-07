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Власти Германии подготовило план действий на случай войны

Власти Германии подготовило план действий на случай войны

Правительство Германии разработало план на случай войны. Если начнется вооруженный конфликт, то войска НАТО перебросят на восточный фланг, некоторые регионы эвакуируют, а производственные компании начнут делать продукцию исключительно для оборонных целей.

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