Власти Германии подготовило план действий на случай войны

Правительство Германии разработало план на случай войны. Если начнется вооруженный конфликт, то войска НАТО перебросят на восточный фланг, некоторые регионы эвакуируют, а производственные компании начнут делать продукцию исключительно для оборонных целей.
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