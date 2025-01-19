NEWS.ru Автор: Олег Комсомольский 15 января два корабля НАТО зашли в Финский залив в рамках операции под названием «Балтийский часовой».
«Ну что, гады, приплыли?» Инсайдеры: в НАТО испугались ответа Путина — блокады России на Балтике не будет
Комментарии
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S
Serg
"стоит «позвать в гости» на Балтику Иран и Китай"- не -хер никого звать. Свих сил не хватит? Или с решимостью язык в жопу затянуло? Тогда, конечно, нужно позвать, в Китае и Иране решимости с нашей не сравнить. Мы только и умеем, что красные линии малевать
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11 час.
Андрей Альмин
Если мы дёрнемся на Балтике, с балтийским флотом будет то же, что и с черноморским. Остануться одни байдарки. Хотите сказать, зря британцы тренировались на ЧФ 3 года?
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9 час.
Семен Демин
Почему не будет блокады, не понял. Никаких действий РФ не предпринимает. Слов Захаровой что ли нато испугались?? Это смешно! Бесхребетная политика РФ наводит на мысль о слабости России. Может, оно так и есть?
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5 час.
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