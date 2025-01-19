«Ну что, гады, приплыли?» Инсайдеры: в НАТО испугались ответа Путина — блокады России на Балтике не будет

S Serg "стоит «позвать в гости» на Балтику Иран и Китай"- не -хер никого звать. Свих сил не хватит? Или с решимостью язык в жопу затянуло? Тогда, конечно, нужно позвать, в Китае и Иране решимости с нашей не сравнить. Мы только и умеем, что красные линии малевать

Андрей Альмин Если мы дёрнемся на Балтике, с балтийским флотом будет то же, что и с черноморским. Остануться одни байдарки. Хотите сказать, зря британцы тренировались на ЧФ 3 года?