Том Блайт составит компанию Софи Уайлд в экранизации игровой серии Watch Dogs

Том Блайт, запомнившийся зрителям в качестве Кориолана Сноу в «Голодных играх: Балладе о певчих птицах и змеях», получил главную роль в киноадаптации серии хакерских экшенов в открытом мире Watch Dogs от Ubisoft, уверяет Deadline.
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