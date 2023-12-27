В мирохозяйственных связях транзитным коммуникациям России альтернативы не предвидится

Севморпуть, Транссиб, Байкало-Амурская магистраль – как связующие звенья «Большой Евразии» Транзитные коммуникации России географически наиболее конкурентоспособны для освоения грузопотоков между Европой и Азией.
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