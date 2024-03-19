Чудо не произойдет. Россиянам рассказали, что будет с популярным продуктом

В России к осени молочная продукция может подорожать до десяти процентов. Об этом заявила доцент кафедры теории и социально-экономической статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская, сообщает PRIMPRESS.
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