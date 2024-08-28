МО РФ: В 1944 укронацисты совершили массовое убийство в Тернопольской области

Министерство обороны Российской Федерации в своем Telegram-канале опубликовало достоверные документы, подтверждающие зверства украинских националистов на территории Тернопольской области, а именно в селе Могильницы.
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