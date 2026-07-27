Роскосмос обсудил с Омской областью модернизацию завода "Полет"

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и губернатор Омской области Виталий Хоценко посетили машиностроительное предприятие "Полет", чтобы обсудить переход на полный цикл производства модулей для ракетоносителей "Ангара" и провести награждение сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии