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Царьград

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Роскосмос обсудил с Омской областью модернизацию завода "Полет"

Роскосмос обсудил с Омской областью модернизацию завода "Полет"

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов и губернатор Омской области Виталий Хоценко посетили машиностроительное предприятие "Полет", чтобы обсудить переход на полный цикл производства модулей для ракетоносителей "Ангара" и провести награждение сотрудников.

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