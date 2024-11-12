Обнаружен ген редких и неизвестных заболеваний

Genetics in Medicine: ген FLVCR1 оказался причиной редких заболеваний Исследователи Медицинского колледжа Бейлора, Национального университета Сингапура и ряда других учреждений провели генетическую диагностику для 30 пациентов с неизвестными заболеваниями.
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