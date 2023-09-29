Politiki.net Премьер-министр Армении решил поправить материальное положение страны, за счет Российской Федерации.
"Если дружба, то только как с Казахстаном", - Пашинян потребовал от русских оплаты
Комментарии
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Nata
Вместо денег надо отправить всех находящихся на территории государства Российского армян. Они пусть поднимают экономику своей Родины. А ребят наших срочно эвакуировать домой. Это уже не база, это уже не союзники и заморозить все экономические связи - пусть еиу ЕС помогает.
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11 час.
Михаил Васильев
Всех армяшек вон из России в Армению или пусть платят за пребывание на территории России. Лишить армян гражданства России, полученное после 1991 года.
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9 час.
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