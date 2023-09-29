"Если дружба, то только как с Казахстаном", - Пашинян потребовал от русских оплаты

N

Nata

Вместо денег надо отправить всех находящихся на территории государства Российского армян. Они пусть поднимают экономику своей Родины. А ребят наших срочно эвакуировать домой. Это уже не база, это уже не союзники и заморозить все экономические связи - пусть еиу ЕС помогает.