Майя Санду приехала в Киев. Что и с кем она там обсудит

Президент Молдовы Майя Санду прибыла сегодня с рабочим визитом в Киев. Как сообщила её пресс-служба, этот визит призван подтвердить твердую поддержку Украины, которая на протяжении трех лет борется за защиту своей свободы, суверенитета и территориальной целостности, защищая также и мир в Республике Молдова.