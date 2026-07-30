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Microsoft доказывает рынку окупаемость ИИ

Microsoft доказывает рынку окупаемость ИИ

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). Искусственный интеллект разделил судьбы двух технологических гигантов. Акции Meta Platforms (организация, запрещенная в РФ) обвалились на 10% после публикации финансовых результатов за второй квартал: свободный денежный поток компании рухнул на 91% — до $784 млн с $8,55 млрд годом ранее.

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