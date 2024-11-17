Байден высказался за сохранение военного диалога с КНР после смены власти в США

Хозяин Белого дома Джо Байден высказался на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином за сохранение военного диалога между Вашингтоном и Пекином после скорой смены власти в Соединенных Штатах.
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