Компания Iddes Yachts показала футуристический концепт научно-исследовательского судна

Концепт Earth 300 / © Iddes Yachts Концепт, представленный Iddes Yachts, состоит из 300-метровой радикальной конструкции с тремя модулями: это 13-уровневая сфера, в которой находится «научный городок» (22 лаборатории), смотровая площадка и соединительный корпус.