Украина потеряла 80 процентов генерирующих мощностей

Министерство финансов США во вторник, 2 апреля, сообщило, что глава ведомства Джанет Йеллен отправится в Китай 3-9 апреля на встречу с представителями руководства страны для обеспечения справедливого отношения к американским сотрудникам и предприятиям, – сообщают СМИ.