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Каковы возможности ЗРК «Сосна» в противостоянии с украинскими ударными дронами

Каковы возможности ЗРК «Сосна» в противостоянии с украинскими ударными дронами

Без надежной противовоздушной системы защиты невозможно говорить не только об успешном наступлении с решительными целями, но и даже об эффективной обороне.

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