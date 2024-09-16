Специалистами Тверской МВЛ внедрены новые методы испытаний, необходимые для исследований экспортируемой в Китай продукции

С целью расширения области аккредитации и увеличения количества исследований экспортируемой продукции в период с марта по сентябрь текущего года специалистами Тверской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» в лабораторную практику внедрены новые методы испытаний.
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