Устроившая теракт в Петербурге Трепова заявила, что надеялась уехать на Украину

Дарья Трепова*, обвиняемая в теракте, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), рассказала в суде, что выполняла задания украинского журналиста Романа Попкова и его друга по прозвищу Гештальт и хотела уехать на Украину.