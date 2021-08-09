ЛГБТ-фанаты «Тоттенхэма» поддержали Сака на игре с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» проиграл землякам из «Тоттенхэма» (0:1) в товарищеском матче. По ходу игры на поле появился полузащитник «канониров» Букайо Сака, который подвергся критике от публики после незабитого решающего пенальти в финале Евро-2020.