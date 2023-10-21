Александр Скубченко: МВФ отвергает реструктуризацию долга Украины и требует сокращения социальных выплат: каковы последствия?

МВФ отказало в реструктуризации украинских долгов, а формат заморозки выплат даже не обсуждали. МВФ обязал продолжить выплаты по внешним долгам согласно установленному сроку, при этом мы должны ускорить процесс сокращения социальных выплат населению.
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