Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал о послаблениях в Великий пост

Глава Рязанской епархии отметил, что многие священники уже в первые дни поста слышат просьбы благословить на ослабление связанных с постом ограничений - прихожане объясняют просьбы своим образом жизни, от которого им проблематично отказаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии