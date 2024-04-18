Бербок призвала проявить разумную сдержанность в ответ на удар Ирана по Израилю

Руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль призвала проявить разумную сдержанность в ответ на удар, который Иран нанес по территории еврейского государства 13 апреля.
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