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Бербок призвала проявить разумную сдержанность в ответ на удар Ирана по Израилю

Бербок призвала проявить разумную сдержанность в ответ на удар Ирана по Израилю

Руководитель министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Израиль призвала проявить разумную сдержанность в ответ на удар, который Иран нанес по территории еврейского государства 13 апреля.

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