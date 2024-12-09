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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский выиграл 12-й матч в сезоне, отбив 23 из 25 бросков «Ванкувера»

Андрей Василевский отразил 23 из 25 бросков в игре с «Ванкувером» (4:2). Вратарь «Тампы» выиграл второй матч подряд.

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