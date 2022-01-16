В РПЦ призвали отказаться от крещенских купаний в этом году

В РПЦ призвали отказаться от крещенских купаний в этом году

В Русской православной церкви призвали с осторожностью отнестись к идее окунания в прорубь в этом году, помня о неблагополучной эпидемической ситуации, и посоветовали вообще не совершать в этот раз крещенских купаний.

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