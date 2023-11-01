Въезжающие в РФ автомобили будут дезинфицировать: для чего это нужно

С целью снижения риска появления в России различных болезней животных, в том числе особо опасных, рассматривается законопроект об обязательной дезинфекции транспортных средств, въезжающих в Россию из стран с неблагополучной эпизоотической ситуацией.
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